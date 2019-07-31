Правительство выделит дополнительные средства для борьбы с лесными пожарами

Из резервного фонда правительства будут выделены дополнительные средства на усиление группировки по борьбе с лесными пожарами в Сибири, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске.

«По поводу усиления группировки МЧС вместе с возможностями Министерства обороны <…>. Соответствующие денежные средства на это требуются, я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства для того, чтобы такого рода работа была более активной», – передает его слова ТАСС.

Он назвал ситуацию с лесными пожарами в Сибири сложной, в том числе с учетом неблагоприятного прогноза.

«Положение сложное, горит много лесов, над рядом населенных пунктов наблюдается смог, задымление. Прогноз, который существует в настоящий момент, сложный, неблагоприятный», – добавил премьер.

Медведев подчеркнул, что непосредственной опасности для населения от пожаров в Сибири нет, но борьбу с огнем нужно продолжать.

«Непосредственной опасности для людей нет, но это не повод считать, что все пройдет само собой под влиянием погодных факторов или каким-то иным образом. Работу по тушению пожаров нужно усилить везде, прежде всего в тех регионах, которые в наибольшей степени этими пожарами затронуты», – сказал Медведев.

Он назвал главной задачей не допустить распространение огня на населенные пункты Сибири и пообещал финансовую помощь из резервного фонда.

Одним из ключевых аспектов он назвал оперативное информирование населения о лесных пожарах.

«Опыт последних лет показывает, что от этого зависит все, начиная от самого главного – безопасности людей – и заканчивая всякого рода эмоциональными проблемами и так далее. Нужно уделить этому внимание на уровне, естественно, муниципалитетов, регионов. Это прежде всего задача местных властей, из Москвы мы не сможем этого сделать, рассказывать о каждой ситуации, это должны делать власти на местах», – сказал Медведев.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил выделить на тушение лесных пожаров из резервного фонда правительства от 2,5 до 3 млрд рублей.

Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га. В пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров.

В среду президент Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров в Сибири.