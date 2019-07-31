На борьбу с пожарами в Сибири предложено взять средства из резервного фонда

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил выделить на тушение лесных пожаров из резервного фонда правительства от 2,5 до 3 млрд рублей.

«Учитывая текущую ситуацию, предлагаю усилить группировку авиационных сил и средств пожаротушения за счет МСЧ России. Также прошу предусмотреть дополнительные средства на оплату этих работ из резервного фонда Российской Федерации – ориентировочно от 2,5 до 3 млрд рублей», – передает слова Кобылкина РИА «Новости».

Он также предложил усилить авиагруппировку для тушения пожаров в Сибири за счет МЧС.

«Учитывая текущую ситуацию, предлагаю усилить группировку авиационных сил и средств в пожаротушении за счет сил МЧС России», – сказал министр.

Премьер Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске заявил, что главной задачей властей является недопущение огня в населенные пункты.

В среду президент Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров в Сибири. Министерство обороны создало оперативный штаб.

Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га. В пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров.