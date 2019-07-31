Медведев назвал главную задачу в борьбе с пожарами в Сибири

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске заявил, что главной задачей властей является недопущение огня в населенные пункты.

Премьер заявил, что для борьбы с пожарами необходимы системные меры, передает РИА «Новости».

Медведев добавил, что ситуация с лесными пожарами сложилась сложная, наблюдается смог и задымление. Он отметил, что непосредственной опасности для людей нет, но это не повод для того, чтобы думать, что ситуация разрешится сама собой.

Глава правительства подчеркнул, что регионам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, однако местным властям также необходимо заниматься работой.

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян в ходе совещания уточнил, что лесные пожары в России угрожали 32 населенным пунктам, но сейчас угрозы нет.

Ранее в среду Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров в Сибири.

Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщал, что в пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров.