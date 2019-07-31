«Офицеры России» оценили профессионализм полиции на митинге в Москве

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что несанкционированный митинг, прошедший в центре Москвы 27 июля, не перерос в массовые беспорядки только благодаря усилиям правоохранительных органов.

«Хотя кое-кто очень «старался» до этого (массовых беспорядков) довести: в правоохранителей летели урны, куски асфальта, их пытались бить по лицу, их задирали и провоцировали. В них, наконец, распыляли газ и против них шли напролом. А сейчас участникам этих беспорядков дают то семь суток, то десять. А большинство просто отпускают из ОВД. Я не юрист и не следователь, им, конечно, виднее. Но как боевой офицер, я бы сказал: за то, что подняли руку на тех, кто защищает граждан, защищает страну – таких ответных мер мало. Таким молодчикам надо давать такой ответ по всей строгости закона, чтобы неповадно было. В Швеции просто за участие в несогласованной акции дают два года лишения свободы», – передает сайт РАПСИ слова Липового.

По его словам закон должен содержать меры, позволяющие сделать так, чтобы такие демонстранты «даже не думали руку поднять на тех, кто и так каждый день, рискуя жизнью, выполняет свой долг перед страной».

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Недовольные недопуском оппозиционеров устроили в центре Москвы несанкционированную публичную акцию, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек.