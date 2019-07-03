Трамп односложно отреагировал на превышение Ираном запасов урана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал превышение Тегераном оговоренного в соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащенного урана.

Трамп указал в записи в Twitter: «Иран нарушал ядерные соглашения на 150 млрд долларов (...) с США и другими странами, которые ничего не платили, еще задолго до того, как я стал президентом – и они превысили уровень запасов».

«Нехорошо!», – добавил американский лидер.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. После США потребовали запретить Ирану обогащать уран.

При этом в мае Иран на фоне новых угроз со стороны США заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. Евросоюз не согласился следовать примеру Вашингтона и выразил намерение придерживаться условий сделки.