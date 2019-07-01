Иран нарушил ядерное соглашение

Запасы обогащенного урана в Иране превысили 300 кг. Это предельная величина, которая разрешена соглашением по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, у которого есть последние данные МАГАТЭ, передает ТАСС.

Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной сделке.