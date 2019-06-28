Иран продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке

Иран продолжит сокращать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной сделке, об этом заявил замминистра иностранных дел страны Аббас Арагчи.

«Решение о сокращении наших обязательств было принято Ираном и будет продолжено. Я сообщу в Тегеран о результатах сегодняшней встречи, которые далеки от наших ожиданий. Я знаю, что мы уже приняли решение, мы продолжим [выполнять] это решение по сокращению обязательств», – пояснил Арагчи, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что результаты встречи вряд ли можно считать достаточными для изменения решения Ирана.

Арагчи пояснил, что именно не устраивает Иран в данном положении дел.

«На чем мы настаиваем: чтобы INSTEX стал полезен для Ирана, надо, чтобы европейцы покупали нефть из Ирана. В противном случае, мы не ожидаем что-то от INSTEX».

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против любой страны, которая импортирует иранскую нефть, передает Reuters.

При этом директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун отметил, что КНР выступает против санкций США в отношении Ирана. «Мы отвергаем одностороннее введение санкций и для нас важна энергетическая безопасность», – пояснил представитель Китая.

Ранее директор Департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун сообщал, что участники ядерной сделки подтвердили готовность обеспечить ему экономические выгоды по соглашению.