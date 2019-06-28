Участники ядерной сделки пообещали обеспечить Ирану экономические выгоды

Представители стран, которые участвуют в ядерной сделке с Ираном, подтвердили готовность обеспечить ему экономические выгоды по соглашению, заявил директор Департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.

«Все страны также выразили сожаление в связи с односторонним выходом США из соглашения и введением ими санкций, их политикой максимального давления на Иран, – отметил дипломат, передает ТАСС.

Он также добавил, что страны-участницы обещали поставить Ирану оборудование для модернизации тяжеловодного реактора в Араке.

Фу Цун отметил, в ЕС объявили созданный механизм расчетов INSTEX полностью операционным.

«Мы очень рады это слышать. И мы призываем ЕС открыть этот механизм для участия третьих стран как можно быстрее», – добавил представитель Китая.

Представители Тегерана заверили, что Иран продолжит выполнять ядерную сделку, сообщил он.

24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана. Они коснулись аятоллы Али Хаменеи. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции – это ответ на уничтожение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе.