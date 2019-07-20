Эксперт: Численность акции на проспекте Сахарова нельзя назвать успехом

«Я не думаю, что организаторы довольны численностью митинга в 12 тыс. человек. Они хотели бы видеть больше людей», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова по поводу прошедшего на проспекте Сахарова митинга с участием не допущенных к предстоящим выборам в Мосгордуму «независимых» кандидатов.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отмечает, что блогер Алексей Навальный и председатель совета депутатов муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин «уже много лет говорят о том, что у них сотни тысяч сторонников». Однако численность митинга на столичном проспекте Академика Сахарова в 12 тыс.человек заставлять усомниться в истинности подобных заявлений.

«Более того, они говорят о том, что с годами количество этих сторонников неуклонно растет. Тем не менее численность митингов с их участием опровергает эти тезисы. Мы не видим никакого роста численности. Я не думаю, что организаторы довольны численностью митинга в 12 тыс. человек. Они хотели бы видеть больше людей», – сказала Федорова.

Она особо отметила тот факт, что митинг проходил в центре столицы, официальная численность населения которой составляет 12,5 млн человек.

«Проведение акции освещалось медийно достаточно широко. А с учетом авторитета Навального среди оппозиции нельзя сказать, что мероприятие было многочисленным. Картинка, конечно, показывает тысячи людей, тем не менее с учетом того, что кандидаты, которых не допустили к выборам в Мосгордуму, попробовали позвать на митинг всех своих, как они говорят, сотен тысяч сторонников, итоговый результат нельзя назвать серьезным успехом», – подчеркивает собеседник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве пришло около 12 тыс. человек. Такие данные озвучили в главном управлении МВД России по столице. Накануне журналисты и блогеры активно обсуждали грубую и нелепую ошибку в расцветке российского флага на постере с анонсом субботней акции.

На этой неделе окружные избирательные комиссии, по итогам проверки подписных листов, в которых обнаружились в том числе «мертвые души», отказали в регистрации нескольким «независимым» кандидатам в депутаты Мосгордумы, в том числе соратникам Навального Любови Соболь и Ивану Жданову, муниципальному депутату округа Зюзино Константину Янкаускасу, самовыдвиженцу Юлии Галяминой, «яблочникам» Кириллу Гончарову и Сергею Митрохину, а также кандидату по 45-му округу Илье Яшину. В течение всей недели оппозиционеры устраивали на Трубной площади несанкционированные акции с требованием допустить их к выборам.

По прогнозу Федоровой, после митинга на проспекте Академика Сахарова те, кто допустил нарушения в ходе сбора подписей, все равно не будут допущены к выборам. Вместо попытки оспорить решение избиркомов в суде, оппозиционеры позвали людей на митинг.

«Люди помитинговали, посвистели. Для кого-то это был веселый карнавал. Я не вижу в этом мероприятии потенциала для каких-то последствий. Ситуация с признанием подписей негодными должна решаться юридическими методами в судах. Если бы кандидаты хотели бы что-то опротестовывать, то должны были нанять профессиональных юристов и заниматься этим. Только так существует законная возможность попытаться зарегистрироваться. Но для них традиционный путь – митинговый», – подытожила Анна Федорова.