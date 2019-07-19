Польша направила России первую часть претензий из-за грязной нефти

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила российской стороне первую часть претензий, связанных с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», сообщил член правления Orlen Збигнев Лещиньский.

«Мы уже направили нашим партнерам наши требования, если речь идет об ущербе, связанном с перерывом в поставках нефти. Нам предстоит еще вторая часть, связанная с переработкой загрязненной нефти», – сказал Лещиньский, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что определение полного объема требований может занять более 10 недель.

Тем временем загрязненную нефть понемногу начали подмешивать к чистому сырью в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в итоге не превышает 4 ppm.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

1 июля сообщалось, что «Транснефть» возобновила поставки по «Дружбе» в полном объеме. Глава Минэнерго Александр Новак говорил, что кризис с загрязненной нефтью преодолен.