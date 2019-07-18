«Грязную» нефть начали подмешивать к чистой в порту Усть-Луга

Загрязненную нефть понемногу подмешивают к чистому сырью в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в итоге не превышает 4 ppm, сообщил глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов.

«Конечно, немножко подмешивается, поэтому вы видите наши пресс-релизы – мы как раз даем рынку понимание на перспективу, что это достаточно стабильно, что это 3-4, до 4 (ppm) всегда. Это содержание, которое все заводы могут принимать», – ответил Рубцов, передает РИА «Новости».

На вопрос, нет ли проблем с европейскими покупателями, которые привыкли к нефти с содержанием хлоридов в пределах 2 ppm, Рубцов ответил, что «с таким содержанием особых проблем не видим».

Он также отметил, что российские компании не делают скидок на нефть, смешанную с загрязненной. «От такой нефти никто не отказывается. Вопрос только в стоимости, возможное влияние, проводим анализ... Компании не делают никакой дисконт, есть рынок же», – ответил он.

Он также добавил, что власти и профильные компании рассматривают разные варианты судьбы загрязненной хлоридами нефти, в том числе подмешивание или переработка, частично на НПЗ в России.

Рубцов также сообщил, что объемы переработки нефти в России по итогам 2019 года могут снизиться по сравнению с 2018 годом из-за приостановки Антипинского НПЗ, крупнейшего независимого производителя нефтепродуктов в России.

По его словам, за шесть месяцев 2019 года первичная переработка на российских НПЗ составила 137,4 млн тонн, что на 3,2 млн тонн меньше, чем годом ранее.

Антипинский НПЗ приостановил прием нефти в мае из-за проблем с финансированием. 18 июля завод, который уже не принадлежит ГК «Новый поток», возобновил переработку нефти.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

1 июля сообщалось, что «Транснефть» возобновила поставки по «Дружбе» в полном объеме. Глава Минэнерго Александр Новак говорил, что кризис с загрязненной нефтью преодолен.