Белоруссия оценила ущерб от грязной российской нефти

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко оценил ущерб от загрязненной российской нефти в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

Такую стоимость составляет вышедшее из строя оборудование на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, передает ТАСС.

Тем временем, как сообщается на сайте концерна «Белнефтехим», поставки качественной российской нефти на Мозырский НПЗ производятся в объеме, необходимом для его полной производственной загрузки. Несмотря на это, на НПЗ по-прежнему продолжается ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем.

Другой белорусский НПЗ – ОАО «Нафтан» – работает на сниженной мощности, поскольку объемов чистой нефти, поступающей по трубопроводу «Сургут – Полоцк», недостаточно. Также сообщается, что нефтепровод «Унеча – Полоцк», по которому на «Нафтан» поставлялось сырье ранее, простаивает, так как заполнен нефтью, загрязненной хлоридами.

Ранее Ляшенко заявил, что Минск будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за поставок некачественной российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным. После этого Белоруссия приостановила прием нефти из России.

7 мая самарский районный суд арестовал четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».