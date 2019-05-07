Названы имена фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

Самарский районный суд арестовал четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» до 29 июня, речь идет о руководителях фирм ООО «Нефтеперевалка», ООО «Магистраль» и ООО «Петронефть Актив».

Арестованы замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, гендиректор «Нефтеперевалки» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов и гендиректор «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, сообщается на сайте СКР.

Им инкриминируются преступления по статьям «приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода», «организация преступного сообщества и участие в нем».

Следствие полагает, что с августа 2018 по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых Балабай, Хуснутдинов, Жоголев и Баландин, совершили «многократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей».

«В марте – апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений», – говорится в сообщении.

Затем загрязненная нефть попала в нефтехранилище в селе Лопатино Волжского района, а оттуда – в систему магистрального трубопровода. В итоге восемь резервуаров парка «Лопатино» были приведены в непригодное для эксплуатации состояние.

Еще двое подозреваемых находятся в розыске.

Министр энергетики Александр Новак ранее сообщил, что следствие выявило группу компаний, которая осуществляла сдачу загрязненной нефти в трубопровод «Дружба», по делу были задержаны четыре человека.

В апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было названо намеренным. Белоруссия и ряд других стран приостановили прием нефти из России. «Чистая» нефть вновь начала поступать только в начале мая.