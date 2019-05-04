Белоруссия подтвердила получение «чистой» российской нефти

Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии планирует со вторника, 6 мая, приступить к переработке качественной российской нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба», сообщили в концерне «Белнефтехим».

«4 мая в 14.45 (совпадает с мск) новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на ЛПДС (линейная производственно-диспетчерская станция – прим. ВЗГЛЯД) «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В 15.00 начался ее прием в резервуары ЛПДС «Мозырь», – передает РИА «Новости» сообщение концерна.

Персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту, добавили в пресс-службе.

«К переработке новой партии нефти ОАО «Мозырский НПЗ» приступит с 6 мая 2019 года», – сообщает концерн.

Ранее в субботу в Министерстве энергетики России сообщили, что качественная российская нефть поступила на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Белоруссии.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным. Белоруссия приостановила прием нефти из России.