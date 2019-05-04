«Чистая» нефть из России поступила на НПЗ в Белоруссии

Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Белоруссии, об этом сообщили в Министерстве энергетики России.

«Идет подготовка к ее приему на НПЗ», – передает ТАСС сообщение Министерства.

Между тем белорусский регулятор «Белнефтехим» заявил, что качественная российская нефть пока не поступила по нефтепроводу «Дружба» на Мозырский НПЗ. Там отметили, что нефть движется по нефтепроводу в направлении НПЗ в Мозыре.

Уточняется, что более вероятно ее поступление в воскресенье, чем в субботу, передает РИА «Новости».

2 мая сообщалось, что нефть надлежащего качества начала поступать по нефтепроводу «Дружба» из России на белорусскую границу, после взятия пробы сырье транспортировали в сторону линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Мозырь».

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным.

После Белоруссия приостановила прием нефти из России.