Качественная российская нефть начала поступать в Белоруссию

Нефть надлежащего качества поступила по нефтепроводу «Дружба» из России на белорусскую границу, после взятия пробы сырье транспортировали в сторону линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Мозырь», заявили в белорусском госконцерне «Белнефтехим».

«По информации диспетчерской службы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 2 мая 2019 года в 12.40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Республики Белоруссия. Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары ЛПДС «Унеча», – сообщили в концерне, передает РИА «Новости».

Также там отметили, что после проведения стандартных операций и взятия проб транспортировка в присутствии представителей ОАО «Транснефть» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» продолжилась в сторону ЛПДС «Мозырь».

В апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным. Во вторник Белоруссия приостановила прием нефти из России. Транзит планировалось восстановить 2 мая.

Премьер России Дмитрий Медведев допустил, что за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба» возможно наказание вплоть до уголовного.