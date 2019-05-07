По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Следствие выявило группу компаний, осуществлявшую сдачу загрязненной нефти в трубопровод «Дружба», по данному делу задержаны четыре человека, сообщил министр энергетики Александр Новак.

«Следствие выявило группу компаний, осуществлявших передачу кондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. Материалы проверки в настоящее время переданы в прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ России, Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2. Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО», – сказал Новак.

Он также сообщил, что на фоне последних событий в ближайшее время в законодательство по контролю качества нефти при одобрении правительства могут быть внесены изменения. В частности, Минэнерго России предлагает поручить Ростехнадзору и Росстандарту комплексную проверку пунктов учета нефти, передает ТАСС.

Кроме того, Россия на законодательном уровне может запретить использование в нефтяной отрасли хлорорганических соединений. «Принять проект изменений в статью 6 Федерального закона «О промышленной политике в РФ», чтобы законодательно установить требования к качеству продукции. В данном случае – качества нефти, сдаваемой на транспортировку. Также предлагается законодательно закрепить требования к технологическим процессам, неприменение хлорорганики и учету нефти и нефтепродуктов», – сказал министр.

Он также заявил, что ситуация с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» не сказалась на объемах добычи сырья в России и его экспорте. Он добавил, что Минэнерго ожидает, что ситуация будет полностью нормализована во второй половине мая.

«Продолжается активная работа по нормализации качества нефти для наших партнеров и потребителей европейских», – заметил министр.

Новак также сообщил, что Минэнерго ожидает, что в ближайшее время будет согласовано начало прокачки кондиционной нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Польши.

В то же время премьер-министр Дмитрий Медведев поручил довести до конца расследование обстоятельств загрязнения нефти.

«Нужно все довести до конца, потому что это плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система. Надо наладить все так, чтобы с точки зрения технологического контроля все было безукоризненно. Сделать выводы в отношении тех, кто за соответствующую работу отвечал и отвечает и, конечно, материалы должны послужить основанием для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти действия», – подчеркнул глава кабмина.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. При этом сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным. Белоруссия приостановила прием нефти из России. «Чистая» нефть вновь начала поступать в Белоруссию только в начале мая.

Премьер России Дмитрий Медведев допустил, что за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба» возможно наказание вплоть до уголовного.