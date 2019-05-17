Белоруссия потребует от России компенсации косвенных потерь за грязную нефть

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за поставок некачественной российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Мы обсудили с коллегами (в правительстве России – прим. ВЗГЛЯД), что компенсации здесь двух видов – прямые потери и косвенные», – сказал Ляшенко, передает БелТА.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по «Дружбе», возникла в апреле. «Транснефть» признала повышенное содержание в сырье хлоридов. Качественная нефть из России 2 мая поступила по «Дружбе» на белорусскую границу.

Вице-премьеры России и Белоруссии Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко провели переговоры по вопросу компенсаций. По словам Козака, компенсации будут выплачены всем странам, которые докажут ущерб.