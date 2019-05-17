Белоруссия потребует от России компенсации косвенных потерь за грязную нефть

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НОВОСТЬ ЧАСА:Путин назвал главное российское оружие 21-го века
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю
Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»
Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно
Главный ястреб Вашингтона разочаровал Трампа
«Суперджет» сгорел при посадке
Разруха в головах наследников профессора Преображенского
Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Я, потомок крестьян, на равных общаюсь с потомком князей. И все население страны с раннего возраста учит наизусть те произведения, за судьбу которых боялись люди, трубящие о гибели русской культуры с приходом большевиков. Подробности...
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Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили
Глеб Простаков, журналист
В ближайшее время на Украине развернется серьезная битва за влияние на президента Зеленского, в которой схлестнутся американские демократы и местные элиты, с одной стороны, и администрация Дональда Трампа – с другой. Будет жарко. Подробности...
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«Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»
Андрей Бабицкий, журналист
Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-богоносец» – это совсем не плохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце. Подробности...
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Как нанайцы били Гитлера
Обсуждение: 21 комментарий
Умерла самая сердитая кошка интернета
Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус ТардарПодробности...
Россия отмечает День Победы
В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменитьПодробности...
В Нью-Йорке прошел бал Met Gala
В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном бельеПодробности...
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