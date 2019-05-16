Россия назвала условие компенсации за грязную нефть

Всем странам, которые докажут ущерб, Россия готова компенсировать убытки от загрязненной нефти, заявил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам встречи с белорусским коллегой Игорем Ляшенко.

«Я думаю, три-четыре недели», – сказал Козак, говоря о сроках оценки размера ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», передает ТАСС.

Он отметил, что правительство намерено учесть выплаты «Транснефтью» компенсаций при решении вопроса о дивидендах компании.

«Будем считать, что все с пониманием отнеслись к ситуации, поэтому не педалируют тему компенсаций. Все конструктивно отнеслись к ситуации – и Польша, и Венгрия, и Словакия», – заметил Козак.

По его словам, фактические убытки оценит совместная рабочая группа из восьми человек.

Ляшенко в свою очередь заявил, что вопрос об остановке нефтепровода «Дружба» на территории Белоруссии сейчас не стоит, так как первоочередной задачей является очистка его ниток от некондиционной нефти.

«Мы проинформировали в установленном порядке систему «Транснефть», что есть слабые участки. На сегодня, когда объемы прокачки практически остановлены, понятно, что тут смотришь – надо быстрее прочистить трубу. Видишь разумный риск – отодвигаешь этот вопрос на потом. Речь идет: поставка на Запад, три трубы. Мы говорим, что одна труба нуждается в ремонте. Тогда «Транснефть» смотрит: или загружает две другие, либо договаривается, тем более что там ремонты занимают до 10 дней. Вот об этом речь идет», – сказал он.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по «Дружбе», возникла в апреле. «Транснефть» признала повышенное содержание в сырье хлоридов. Качественная нефть из России 2 мая поступила по «Дружбе» на белорусскую границу.

7 мая министр энергетики Александр Новак сообщил, что следствие выявило группу компаний, которая осуществляла сдачу загрязненной нефти в трубопровод «Дружба». Задержаны четыре человека.