Украина сообщила о поступлении чистой нефти из России

В направлении Украины с белорусской станции «Мозырь» по нефтепроводу «Дружба» начала поступать чистая нефть, сообщила «Укртранснафта».

Далее транзит продолжится в Евросоюз, передает РИА «Новости».

Ранее «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о том, что готова возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» по ветке Мозырь – Броды. До этого сообщалось, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии планирует приступить к переработке качественной российской нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба», с 6 мая.

Напомним, Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в Евросоюз и на Украину. «Укртранснафта» заявила о приостановке транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба».