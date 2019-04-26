Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе»

«Укртранснафта» заявила о приостановке транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщает ОАО «Гомельтранснефть Дружба»; словацкий оператор сообщил об остановке прокачки нефти по «Дружбе», поставки российской нефти по трубопроводу в Германию также частично приостановлены.

Украинская сторона попросила остановить транзит по маршруту «Мозырь-Броды» в связи с «отказом от приема нефти на пункте сдачи нефти «Будковце» (Словакия), а также «отсутствием свободных мощностей на пункте сдачи нефти «Фенешлитке», передает ТАСС.

Оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба», компания «Транспетрол», сообщила об остановке прокачки нефти из России по этому нефтепроводу. Завод Slovnaft (контролируется венгерской MOL) заявил об отказе принимать нефть по нефтепроводу «Дружба», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

В минэкономики Германии заявили, что поставки нефти частично приостановлены из-за проблем с качеством, но «хранилища хорошо заполнены», поэтому в Берлине «спокойны».