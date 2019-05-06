«Укртранснафта» уведомила о готовности возобновить транзит по трубопроводу «Дружба»

«Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о том, что готова возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» по ветке Мозырь – Броды.

«АО «Укртранснафта» готово с 14.00 мск 6 мая к возобновлению перекачки нефти по нефтепроводу Мозырь – Броды второй очереди», – приводит ТАСС слова близкого к украинской компании источника.

По его словам, прокачка будет возобновлена в объеме 31 тыс. тонн в сутки.

Ранее «Укртранснафта» заявила о приостановке транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» по маршруту «Мозырь-Броды» в связи с «отказом от приема нефти на пункте сдачи нефти «Будковце» (Словакия). Заявлялось о проблеме с качеством поставляемой нефти.

Напомним, Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в Евросоюз и на Украину. До этого Белоруссия сообщила о резком ухудшении качества российской нефти, после чего в концерне «Белнефтехим» объявили о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов.