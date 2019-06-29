Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Глава Минэнерго России Александр Новак прокомментировал нынешнюю ситуацию с трубопроводом «Дружба».

По его словам, все проблемы с поставками из России загрязненной нефти, уже решены, передает ТАСС.

«Кризис у нас уже преодолен, в принципе мы поставляем давно уже качественную нефть», – сказал он.

Ранее сообщалось, что «Гомельтранснефть Дружба» начинает обсуждать с ПАО «Транснефть» варианты компенсации из-за сокращения объемов транспортировки нефти.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.