Белоруссия придумала способ компенсации за российскую «грязную» нефть

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» начинает обсуждать с ПАО «Транснефть» варианты компенсации из-за сокращения объемов транспортировки нефти, сообщил гендиректор нефтегазовой компании Олег Борисенко.

Борисенко сказал в интервью «БелТА», что в период с апреля по июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 млн тонн, «что в денежном выражении составляет свыше 23 млн долларов».

По его словам, белорусская сторона предлагает два варианта урегулирования вопроса. Первый вариант заключается в прокачке до конца года заявленного ранее ПАО «Транснефть» объема транспортировки нефти на 2019 год, который составляет 59,75 млн тонн.

Второй вариант – компенсация суммы путем увеличения тарифов на транспортировку нефти. «Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%», – сказал он.

Ранее в пятницу вице-премьер республики Игорь Ляшенко сообщил, что Белоруссия к концу 2019 года вряд ли выйдет на среднегодовой объем транзита российской нефти в объеме около 50 млн тонн.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

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