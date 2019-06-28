Минск спрогнозировал снижение транзита нефти из-за загрязнения «Дружбы»

Белоруссия к концу 2019 года вряд ли выйдет на среднегодовой объем транзита российской нефти в объеме около 50 млн тонн, сообщил вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

«В переговорах звучит «да» (сохранение прошлогоднего объема), но я лично выражаю сомнение. Я понимаю, что заводы в Западной Европе брали где-то на стороне (нефть во время остановки транзита). Поэтому, по моей оценке, объем транзита будет меньше, чем предполагалось», – отметил вице-премьер, передает ТАСС.

Ляшенко добавил, что белорусские НПЗ в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» недополучили из России около 250 тыс. тонн нефти.

Также, по его словам, в четверг он обсуждал дополнительные поставки нефти с российским вице-премьером Дмитрием Козаком. «Трубой российская сторона по той веточке северной (Сургут – Полоцк) допоставит порядка 45 тысяч. Просматривается объем в районе 100 тыс. т допоставки – что-то колесами, остальное будет поставлено по трубе», – отметил вице-премьер.

Вместе с тем, Белоруссия не исключает обращения в суд в случае отказа Москвы компенсировать упущенную выгоду из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

В мае были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти. 11 июня еще четырех фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест.

27 июня СК по Самарской области возбудило новое уголовное дело по загрязнению трубопровода «Дружба».