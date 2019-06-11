Новых фигурантов дела «Дружбы» отправили под домашний арест

Четырех новых фигурантов уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» отправили под домашний арест.

Соответствующее решение вынес Самарский районный суд, передает РИА «Новости».

«Суд вынес решение о домашнем аресте до 30 июня для Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева», – рассказал представитель суда.

По его словам, всех четверых фигурантов подозревают в самовольном подключении к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведении их в негодность.

7 мая были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти. Еще двое подозреваемых находятся в розыске. Следствие полагает, что с августа 2018 по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, совершили «многократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей».

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.