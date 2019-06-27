СК возбудил новое дело по загрязнению нефти в «Дружбе»

Следственное управление СК по Самарской области возбудило новое уголовное дело по загрязнению трубопровода «Дружба», об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело было возбуждено в рамках основного дела, которое было заведено в мае». – сказал собеседник ТАСС.

Ранее в четверг РБК сообщил, что Следственный комитет возбудил новое дело по заявлению дочернего предприятия Роснефти. Дело было открыто по факту того, что некачественная нефть испортила оборудование Куйбышевского НПЗ. Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев подтвердил изданию, что НПЗ понес ущерб из-за грязной нефти.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

В мае были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти. 11 июня еще четырех фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест.