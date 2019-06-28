Белоруссия пригрозила России судом из-за «грязной» нефти

Белоруссия не исключает обращения в суд в случае отказа Москвы компенсировать упущенную выгоду из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», заявил вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

«Что касается упущенной выгоды, здесь очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться с сопредельной российской стороной через суд», – заявил Ляшенко, передает РИА «Новости».

По его словам, Белоруссия оценивает потери от порчи оборудования на НПЗ в Мозыре в результате загрязнения хлоридами российской нефти в трубопроводе «Дружба» в 20 млн долларов.

Между тем ранее стало известно, что российская компания «Транснефть» компенсирует «КазТрансОйлу» 76 млн долларов за отгрузку некондиционной нефти.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

В мае были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти. 11 июня еще четырех фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест.

27 июня СК по Самарской области возбудило новое уголовное дело по загрязнению трубопровода «Дружба».

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