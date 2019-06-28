Стал известен размер компенсации России Казахстану за «грязную» нефть

Российская компания «Транснефть» компенсирует «КазТрансОйлу» 76 млн долларов за отгрузку некондиционной нефти.

20 июня гендиректор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев достигли договоренности о компенсации ущерба казахстанским грузоотправителям за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга, передает «Интерфакс».

«Транснефть» возместит убытки от потери качества сырья, простоя и хранения в размере 15 долларов за баррель нефти, передает Bloomberg.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

В мае были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти. 11 июня еще четырех фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест.

27 июня СК по Самарской области возбудило новое уголовное дело по загрязнению трубопровода «Дружба».