Азербайджан может получить НПЗ и нефтяные месторождения в России

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR, до настоящего времени не имевшая крупных нефтяных активов на территории России, может приобрести Антипинский НПЗ и нефтяные месторождения у группы New Stream Дмитрия Мазурова.

Азербайджанская SOCAR стала основным претендентом на покупку крупнейшего актива группы New Stream Дмитрия Мазурова – Антипинского НПЗ, рассказали источники «Коммерсанта». Сделка пока на начальном этапе, но может быть закрыта в течение года – «принципиальные договоренности уже достигнуты». Предполагается, что SOCAR целиком купит АО «Антипинский НПЗ», которому также принадлежат добычные активы New Stream – Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений в Оренбургской области.

SOCAR намерена заплатить акционерам «символическую сумму» за их доли, но при этом заберет актив вместе с долгом в 3 млрд долларов. Два источника допускают, что сделка может иметь и второй этап, в ходе которого Дмитрий Мазуров в дальнейшем войдет в капитал Антипинского НПЗ с миноритарной долей.

Продажа Антипинского НПЗ стала следствием накопившихся финансовых и долговых проблем предприятия. В результате Сбербанк ввел своих менеджеров в органы управления New Stream, получил «золотую акцию» Антипинского НПЗ и стал искать покупателей на актив.

Мощность первичной переработки Антипинского НПЗ – 9 млн тонн нефти ежегодно, завод может выпускать бензин и дизтопливо класса «Евро-5». Запасы нефтяных месторождений – 45,5 млн тонн по категориям С1+С2, промышленная добыча не начиналась, к 2024-2025 году планировалось добывать 4 млн тонн в год.