Поставки по нефтепроводу «Дружба» возобновлены в полном объеме

«Транснефть» возобновила поставки по нефтепроводу «Дружба» по заявкам потребителей в полном объеме, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

Демин рассказал, что 1 июля, как и планировалось, восстановили работу трубопровода «Дружба», передает ТАСС.

«Да. В объеме заявок грузоотправителей», – пояснил представитель компании в ответ на вопрос о восстановлении работы.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что кризис с загрязненной нефтью уже преодолен.