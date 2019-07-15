Дело против основателя «Нового потока» возбудили после заявления Грефа

Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова следственные органы возбудили после заявления главы ПАО «Сбербанк» Германа Грефа, следует из материалов о возбуждении дела.

«Уголовное дело в отношении Мазурова возбуждено по факту заявления президента ПАО «Сбербанк» Германа Грефа», – огласили в суде материалы.

Мазурова подозревают в мошенничестве в составе организованной группы. Следствие требует ареста для главы группы компаний, сообщает РИА «Новости» из зала Тверского суда Москвы.

«Избрание иной меры может повлечь то, что Мазуров будет связываться с соучастниками преступления, повлияет на показания свидетелей или попытается скрыться», – заявил в суде следователь.

Из данных ТАСС следует, что Мазурову вменяют мошенничество на сумму в размере 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей.

Согласно сообщению Сбербанка, дело возбудили в связи с тем, что Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, также был причинен ущерб самому заводу.