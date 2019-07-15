Стали известны подробности уголовного дела против основателя «Нового потока»

Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка.

По данным банка, Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств.

«Сбербанк обратился с заявлением в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий, осуществленных контролирующим акционером АО «Антипинский НПЗ» Д. П. Мазуровым и бывшим генеральным директором АО «Антипинский НПЗ» Г. А. Лисовиченко, подпадающим, по мнению банка, под определение «мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой». На основании этого заявления правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ», – говорится в сообщении на сайте Сбербанка.

В кредитной организации отметили, что Антипинский НПЗ в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Мазурова и Лисовиченко ввел Сбербанк и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие у НПЗ крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы «Новый Поток», фактически подконтрольные Мазурову.

Также были выявлены многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ «договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж».

Эти обстоятельства существенным образом сказались на платежеспособности НПЗ и привели в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе, отмечается в сообщении банка.

Ранее в понедельник стало известно, что председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали и доставили в следственный департамент МВД. Мазурова заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмену грозит до 10 лет заключения.

Группа «Новый поток» была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов, в частности Антипинский НПЗ (Тюменская область) в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту.