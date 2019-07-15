Задержан основатель нефтегазовой компании «Новый поток»

Председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали и доставили в следственный департамент МВД.

«АО «Новый поток» информирует о том, что 13 июля 2019 года по прилету в Москву из зарубежной командировки в аэропорту «Шереметьево» был задержан председатель совета директоров АО «Новый поток» Д. П. Мазуров и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД Российской Федерации. В настоящее время Д. П. Мазурову предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

В компании отметили, что 11 июля Мазуров «дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам», а ранее было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но позже данное решение отменили.

«В связи с резким изменение позиции следствия и последующим задержанием Д.П. Мазурова, АО «Новый поток» предполагает возможность оказания давления на следственные органы со стороны недоброжелателей Д.П. Мазурова», – заявили в компании, уточнив, что Мазуров не скрывался от следствия, не планировал уезжать из России и был готов дать все необходимые пояснения по интересующим следственные органы вопросам.

По данным «Коммерсанта», Мазуров подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 млрд долларов.

Группа компаний «Новый поток» владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках. Базовым нефтеперерабатывающим активом группы является Антипинский НПЗ в Тюмени, который находится в процедуре банкротства. Долг компании составляет 5 млрд долларов, из них 3 млрд – долг Сбербанку.

Ранее сообщалось, что Антипинский НПЗ может приобрести Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR.