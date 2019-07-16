Сальвини обвинил в покушении на него ультраправую «украинскую группу»

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини сообщил, что члены ультраправой организации, арестованные ранее с арсеналом оружия, планировали покушение на него.

«Я рад, что помог раскрыть это дело, найти эту ракету. Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день. В этот раз она была обоснованная, но вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьезным», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в ведомство поступил сигнал «об украинской группе», которая планировала совершить на него покушение.

«Думаю, что ничего не сделал плохого Украине, мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала», – сказал Сальвини.

Стоит отметить, что Сальвини выступает против санкций в отношении России.

Напомним, подозреваемых задержали в понедельник, у них нашли различную нацистскую символику, оружие. В арсенале неонацистов обнаружили в том числе ракету класса «воздух – воздух».

Позднее американское издание CNN в своем материале «зачислило» задержанных в Италии ультраправых в сторонники ЛНР и ДНР, хотя правоохранители сообщали, что подозреваемые воевали на украинской стороне.