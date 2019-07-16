Полиция Италии изменила пресс-релиз после фейка CNN про Донбасс

Итальянские правоохранители поменяли пресс-релиз об аресте ультраправых националистов, воевавших «против сепаратистов» в Донбассе, которых американское издание CNN «зачислило» в сторонники ЛНР и ДНР, пишут СМИ.

В новости, опубликованной итальянскими правоохранителями, сообщается о поимке двух членов ультраправой организации, у которых нашли арсенал оружия, передает 360.

«Расследование началось около года назад, когда полиция Турина, координируемая центральным управлением, следила за несколькими людьми, связанными с ультраправыми политическими движениями и сражавшимися в украинском Донбассе против сепаратистов», – говорилось в сообщении.

В материале CNN исказили новость, написав, что задержанные якобы воевали за «поддерживаемых Россией сепаратистов» в Донбассе.

Во вторник итальянские правоохранители изменили пресс-релиз, убрав из него слово «сепаратисты» и заменив на «итальянских боевиков с экстремальной идеологией».

Напомним, подозреваемых задержали в понедельник, у них нашли различную нацистскую символику, оружие. В арсенале неонацистов обнаружили в том числе ракету класса «воздух – воздух».

CNN не в первый раз занимаются распространением ложных сведений. В 2017 году издание прославилось сюжетом о мальчике Омране Дакнише из Алеппо, которого использовали для съемок в пропагандистском ролике.