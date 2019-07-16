Шойгу заявил о резком сокращении числа уклонистов

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что количество уклонившихся от военной службы сократилось в четыре раза за пять лет.

«Вчера завершился призыв на военную службу. В Вооруженные силы и другие войска было направлено 135 тыс. молодых людей», – передает РИА «Новости» слова Шойгу, отметившего, что «за последние пять лет количество граждан, уклонившихся от военной службы, сократилось почти в четыре раза».

Министр отметил также улучшение качества комплектования войск.

«Среди новобранцев стало больше физически крепких и морально устойчивых людей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование», – сказал Шойгу.



По словам министра, все запланированные мероприятия проходили максимально открыто.

«Около двух тысяч представителей общественных организаций постоянно работало в составе призывных комиссий. Их заседания посетило более восьми тысяч родителей», – рассказал глава Минобороны.



Напомним, в мае сообщалось, что Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию.

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