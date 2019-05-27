Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны подготовило поправки к закону о «Воинской обязанности и военной службе», которые направлены на изменение процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах.

По словам учредителя российской ассоциации силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, поправки планируется доработать к концу мая, передают «Известия».

Законопроект расширяет полномочия призывных комиссий. У врачей появится возможность дважды в год во время призыва повторно проверять здоровье призывников, получивших ранее отсрочку.

«Медосмотр – это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование – это обследование с заключением о степени годности к военной службе», – пояснил Жердев



Комиссии в военкоматах смогут проверять заключения гражданских медиков и направлять призывников на дополнительное обследование в госпиталях. Так Минобороны намерено бороться с поддельными справками и взятками.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что призыв в армию постепенно уходит в прошлое, но для окончательного отказа от него нужно время и необходимое финансирование.

Напомним, очередной призыв в Вооруженные силы России начался 1 апреля.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как служат в армии религиозные призывники и священники, а также почему на службу не берут молодых людей с татуировками на лице.

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