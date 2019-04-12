Путин заявил о постепенном отказе от призыва в армию

Призыв в армию постепенно уходит в прошлое, но для окончательного отказа от него нужно время и необходимое финансирование, заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш», что «призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое», однако «для этого нужно время и соответствующее финансирование», передает ТАСС.

Президент пояснил, что в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия становится более востребованной.

Он отметил, что при этом некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.

«Но тем не менее тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней», – резюмировал глава государства.

На просьбу одного из участников встречи предусмотреть отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов, работающих в космической отрасли, глава государства напомнил, что в Минобороны есть научные роты и специальный центр, в которых можно проходить службу, не теряя квалификации.

Владимир Путин заметил, что конкурс на службу на таких должностях достигает пяти человек на место.

В заключение российский лидер напомнил, что и срок службы по призыву в данный момент минимальный.

Напомним, очередной призыв в Вооруженные силы России начался 1 апреля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как служат в армии религиозные призывники и священники, а также почему на службу не берут молодых людей с татуировками на лице.