Москалькова назвала количество россиян и украинцев в списках на обмен

Список украинской стороны на обмен задержанных составляет 120 человек, в российском списке числятся около 40 человек, об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Была заявлена цифра 120 человек (освобождения которых хочет Киев – прим. ВЗГЛЯД), которые находятся в списке, а в нашем списке сегодня примерно 40 человек, но эти списки подлежат ревизии», – сказала Москалькова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что каждый случай должен быть изучен отдельно и индивидуально.

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва и Киев обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Ранее в понедельник Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова по итогам встречи в Киеве договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев. При этом Москалькова отметила, что в настоящее время 50 россиян удерживаются на территории Украины, в том числе в местах лишения свободы.

Москалькова уточняла, что сложность обмена задержанными заключается в наличии у многих из них двойного гражданства.