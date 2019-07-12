Власти и оппозиция Венесуэлы создали постоянную совместную комиссию

Правительство Венесуэлы и оппозиция договорились создать постоянную комиссию для обсуждения путей выхода из политического кризиса, сообщил МИД Норвегии.

В заявлении МИД Норвегии, которая выступает посредником в переговорном процессе между властями и оппозицией Венесуэлы, сообщается, что «представители ведущих политических акторов Венесуэлы продолжают переговоры, начатые в Осло», передает ТАСС.

«В рамках этого процесса была создана комиссия, который будет работать на постоянной и оперативной основе, в рамках возможностей, предоставляемых [венесуэльской] конституцией, в целях выработки согласованного решения», – сообщил МИД Норвегии.

В документе подчеркивается, что участники переговоров должны проявлять «максимальную осторожность в своих замечаниях и заявлениях в отношении этого процесса».

Напомним, во вторник глава Боливарианской Республики Николас Мадуро объявил о начале переговоров властей Венесуэлы с оппозицией на Барбадосе.

На прошлой неделе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о готовности к диалогу с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро и сотрудничеству с Россией.

Политолог Владимир Травкин в интервью газете ВЗГЛЯД объяснил, почему Гуайдо оказался вынужден пойти на переговоры с Мадуро.

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