Гуайдо заявил о готовности к диалогу с Мадуро и сотрудничеству с Россией

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что готов вести диалог с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро, а также выразил готовность к сотрудничеству с Россией.

Гуайдо в эфире телеканала France 24 заявил, что оппозиция «может вести переговоры с диктатором», однако высказался за продолжение демонстраций и оказание дипломатического давления на Каракас, передает ТАСС.

Лидер венесуэльской оппозиции также отметил посредническую роль Норвегии в урегулировании кризиса в Венесуэле, однако констатировал, что переговоры зашли в тупик.

«Если мы сможем использовать [переговорную площадку] как способ снижения напряженности <...>, несомненно, мы ею воспользуемся», – добавил политик.

Комментируя слова президента России Владимира Путина о необходимости руководствоваться демократическими процедурами и решать вопрос о будущем Венесуэлы через выборы, Гуайдо заявил, что он и его сторонники внимательно прислушиваются «к тому, что говорили и говорят российский и французский лидеры».

«Разумеется, мы готовы работать с российским президентом [Владимиром Путиным] и всеми остальными президентами над этим вопросом», – сказал Гуайдо.

Лидер венесуэльской оппозиции также добавил, что выступает за проведение свободных выборов в латиноамериканской стране.

«Мы будем участвовать в таких выборах, где будут присутствовать международные наблюдатели», – заявил Гуайдо, выразив мнение, что нынешняя ситуация в Венесуэле сложилась из-за отказа Мадуро проводить подобное голосование в 2018 году.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о способе прихода Гуайдо к власти, призвав «вернуться на нашу грешную, бренную землю и руководствоваться демократическими правилами, которые сводятся к диалогу».

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