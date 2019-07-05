Появилось объяснение желанию Гуайдо пойти на переговоры с Мадуро

«И сам Гуйадо, и те, кто его опекает, прекрасно понимают, что надо что-то делать, надо ситуацию менять», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Травкин. Он объяснил решение самозванного президента Венесуэлы начать диалог с законным лидером страны Николасом Мадуро.

«Гуайдо терпит поражение за поражением. Ни один из его проектов не осуществился. Кроме внесения некоего беспорядка в жизнь Венесуэлы, его появление в роли самозванца ничего хорошего пока венесуэльцам не дало», – сказал директор Института Латинской Америки РАН Владимир Травкин.

Как сообщил в пятницу ТАСС, лидер венесуэльской оппозиции, спикер национальной ассамблеи Хуан Гуайдо заявил, что готов вести диалог с президентом Николасом Мадуро для поиска выхода из кризиса в стране. До сих пор он отвергал идею подобного диалога.

Выступая в эфире телеканала France 24, Гуайдо отметил: оппозиция «может вести переговоры с диктатором», однако при этом высказался за продолжение демонстраций и дипломатического давления на Каракас. Он также вновь выразил готовность к сотрудничеству с Россией.

Совместный план Вашингтона и венесуэльской оппозиции убрать законного президента и отказаться от социалистического проекта, давно провалился. Причиной такого фиаско стало то, что за социалистический проект голосовали на предыдущих президентских выборах 68% венесуэльских избирателей – они выбрали Мадуро, отметил собеседник.

«Заявление Гуайдо – это признание, что не все получилось, а с другой стороны – это попытка вовлечь в процесс самого президента Мадуро. С точки зрения оппозиции: если власть пойдет на переговоры, это будет означать, что Мадуро отступает от своих позиций», – констатировал Владимир Травкин.

Но эксперт напомнил, что переговоры ранее предлагал и Мадуро. Более того, он уверен, что такие переговоры на каком-то уровне уже давно ведутся. Но они остаются закулисными, поскольку и те, и другие гнут свою линию, компромисс пока не достигнут.

«Волнения будут продолжаться, хотя, возможно, и с меньшей интенсивностью. Все устали от хаоса, в том числе и сама оппозиция. Венесуэле пора бы уже заняться наведением порядка в своей экономике, добиться понимания от международного сообщества, что вмешательство во внутренние дела ничего хорошего самой Венесуэле не принесет», – резюмировал Травкин.

О том, что Хуан Гуайдо теряет последние шансы одолеть Мадуро и взять власть в Венесуэле, газета ВЗГЛЯД написала еще в марте. Несмотря на жестокий экономический кризис, революция античавистов провалилась, и Гуайдо впал в беспомощную истерику, что заметили даже в ЕС. Запад возлагал на самопровозглашенного «президента» большие надежды, но все они пошли прахом.