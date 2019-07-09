Стартовали переговоры властей и оппозиции Венесуэлы на Барбадосе

На Барбадосе начался диалог властей Венесуэлы с оппозицией, сообщил глава Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Переговоры проходят при участии правительства Норвегии, передает РИА «Новости».

Мадуро со ссылкой на делегацию Каракаса заявил, что старт переговоров был «обнадеживающим».

В первый день переговоры продолжались пять часов. Дискуссия охватывает все сферы жизни Венесуэлы. Мадуро считает, что «шаг за шагом» стороны смогут «открыть дорогу мира, ненасилия, конструктивного диалога».

На ваш взгляд Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро? Да

Да, но недолго

Нет



Президент раскритиковал доклад по Венесуэле верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, «который ей надиктовали из Госдепа». Мадуро решил направить Бачелет личное письмо, выразив надежду, что «ложный шаг» стал для Бачелет уроком. На Барбадосе Каракас выразил протест в связи с информацией, которая использовалась в докладе. Информацию предоставила венесуэльская оппозиция.

Напомним, политолог Владимир Травкин объяснил газете ВЗГЛЯД решение самозванного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо начать диалог с Мадуро.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД