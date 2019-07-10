Слуцкий: Грузия – это не пять-шесть человек, которые «плюются злобой в сторону Москвы»

Россия продолжит сотрудничество в Грузии с теми людьми, которые не разделяют радикального подхода руководства своей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, не стоит «ставить крест» на целом народе из-за нескольких его представителей.

«У меня здоровый пессимизм на тему того, воспользуется ли Грузия данным ей шансом или нет. Хотелось бы на это надеяться, но сегодня их власти настолько радикальны, что я в этом не уверен», – сказал депутат Леонид Слуцкий, комментируя решение России не вводить санкции против Грузии.

«И все же будем рассчитывать, что здравые люди там найдутся. Мы в любом случае будем стараться с такими людьми, а их в Грузии много, продолжать тесное сотрудничество. С организациями, отдельными экспертами, которые совершенно не разделяют радикального подхода руководства своей страны», – подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что Грузия – это не те пять-шесть человек, которые «просто плюются злобой в сторону Москвы».

«Это большая страна, целый народ. У нас в стране больше миллиона грузин. Мы читаем грузинскую литературу, ставим спектакли, Зураб Церетели возглавляет Российскую академию художеств. Поэтому

не надо даже из-за каких-то самых обидных шагов представителей Грузии ставить крест на целом народе.

Это очень деструктивно, и президент России Владимир Путин дает правильный пример поведения в подобной ситуации», – заключил депутат.

Напомним, во вторник Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси.

Вопрос новых санкций был поднят после того, как 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. В Кремле сочли произошедшее «большим позором для грузин».

Президент Владимир Путин тем временем отметил, что выступает против введения санкций в отношении Грузии из уважения к грузинскому народу. Глава государства подчеркнул, что антироссийские настроения «раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии».

«Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну, в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого», – сказал Путин.

Газета ВЗГЛЯД писала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД