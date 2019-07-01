Иран пригрозил в ответ на атаку США уничтожить Израиль за полчаса

Израиль будет уничтожен через полчаса после возможной атаки США на Иран, заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Моджаба Золнур.

«Если США нападут на нас, то Израилю останется существовать всего полчаса», – передает его слова Reuters.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «уничтожением» в случае атаки на американцев.

Пентагон также заявил о готовности направить корабли в Ормузский залив из-за действий Ирана, кроме того, переброшены около 10 истребителей F-22 в Катар.