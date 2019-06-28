США перебросили в Катар истребители F-22 в свете «угрозы со стороны Ирана»

Соединенные Штаты перебросили «около десятка» истребителей пятого поколения F-22 в Катар в качестве ответа на «повышенную угрозу американским войскам в регионе со стороны Ирана», сообщило Associated Press.

Истребители были переброшены в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия, передает ТАСС.

Накануне Пентагон заявил о готовности направить корабли в Ормузский залив.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «уничтожением» в случае атаки на американцев.

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