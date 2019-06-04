Эксперты назвали главу Курской области требовательным и жестким руководителем

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4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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Как президент Филиппин «излечился» от гомосексуальности

Дутерте известен скандальными высказываниями. Например, себя он сравнивал с Гитлером, а Папу Римского обозвал «сукиным сыном»Фото: Harlington Palangchao/Reuters
74-летний Родриго Дутерте давно мог претендовать на лавры самого эксцентричного президента в мире, но теперь превзошел сам себя, заявив, что «излечился от гомосексуальности» и «вновь стал мужчиной» благодаря бывшей жене. Что имеет в виду этот человек, ранее бросивший вызов США и протянувший «руку дружбы» России? И действительно ли гомосексуальность можно вылечить? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Генетический код России построен на героизме

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...

России нужна технологическая дипломатия

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

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      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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          Как вы поступите, увидев массовую драку?
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          Окрошку на чем вы предпочитаете?
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            Эксперты назвали главу Курской области требовательным и жестким руководителем

               4 июня 2019, 11:36
            Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
            Текст: Иван Абакумов

            Версия для печати  •
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            «Демонстративная жесткость в решениях и оценках вызывает очевидные симпатии у жителей области, уставших от вялости предшественников. Дополнительный плюс – демонстрируемая открытость власти, умение оперативно и эффективно решать проблемы жителей», – говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК), посвященном врио губернатора Курской области Роману Старовойту.

            За несколько месяцев работы врио Роман Старовойт сменил существенную часть команды, значительно омолодив ее состав. По его словам, в области также разрабатывается новая система оценки эффективности работы органов исполнительной власти», – отмечается в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК), в котором оцениваются управленческие качества врио губернатора Курской области Романа Старовойта.

            Напомним, ранее выходили доклады, посвященные главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову,  главе Пермского края Максиму Решетникову, губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову,врио главы Петербурга Александру Беглову и врио губернатора Сахалина Валерию Лимаренко.

            В докладе, посвященном работе врио курского губернатора, Старовойт назван «бескомпромиссным контролером». Эксперты цитируют высказывание руководителя области о разрабатываемой системе эффективности работы чиновников. «Она направлена на укрепление системы управления, повышение качества взаимодействия и оперативности реагирования на проблемы», - говорит Старовойт, предупреждая, что такой подход должен быть распространен на всю вертикаль управления», – сообщается в докладе.

            Эксперты указывают на конкретные примеры эффективной работы руководителя области.«Вскоре после вступления в должность новый врио Курской области объявил 2019 год в регионе «Годом дорог», обозначив масштабные планы дорожного строительства. Старовойт сообщил, что на указанные цели Курская агломерация получит 720 млн рублей дополнительных средств из бюджетов всех уровней в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», – отмечается в докладе.

            Врио также пригласил активистов к совместной работе по контролю за дорожными работами и пообещал «кратковременно обучить азам дорожного дела» всех желающих, чтобы замечания к работе дорожников «не были непрофессиональными и огульными»,

            При этом, отмечается в исследовании, Старовойт лично контролирует выполнение работ на некоторых участках. Например, 30 мая он проинспектировал ремонт дороги на улице Энгельса в Курске. Так как врио губернатора лично знает тонкости ремонтных технологий (с 2012 по 2018 годы Старовойт занимал должность главы Росавтодора, став непосредственным участником строительства олимпийской инфраструктуры в Сочи и введения на российских дорогах системы пошлин для крупнотоннажных грузовиков «Платон»), подрядчикам и ответственным лицам было непросто отчитаться в проделанной работе.

            «Одновременно Старовойт постарался в сжатые сроки запустить в субъекте процессы стратегического планирования. В качестве разработчика стратегии развития Курской области была выбрана РАНХиГС. Финальный вариант, как ожидается, представят к августу, то есть примерно за месяц до губернаторских выборов. В поддержку стратегии запущены «Мастерские проектов», в рамках которых инициативные группы под руководством экспертов РАНХиГС формируют перечень наиболее острых проблем и предлагают решения», – констатируют эксперты ЦПК.

            В конце 2018 года Старвойт обратился к жителям с инвестиционным посланием, в котором обозначил амбициозные задачи для области - в частности, «не более чем за пять лет» войти в топ-20 лучших регионов в национальном рейтинге состояния инвестклимата.

            «О достигнутых результатах, несмотря на небольшой пока срок работы, врио регулярно и детально отчитывается.

            Так, он встречался с журналистами по итогам 100 дней работы, а по результатам полугодия провел пресс-конференцию в областной администрации.  Подобная активность значительно способствует повышению узнаваемости кандидата от власти. Вдобавок амбициозная и динамичная повестка помогает сформировать образ, резко отличающийся от предыдущего руководства», – отмечают аналитики Центра политической конъюнктуры.

            Опираясь на прошлый опыт и запрос жителей на обновление и наведение порядка, Старовойт формирует образ требовательного, прямолинейного и жесткого руководителя, подчеркивают политологи. Он регулярно устраивает неожиданные для чиновников инспекции, которые заканчиваются для ответственных лиц демонстративными взбучками за низкое качество управления или работы.

            Говоря о своих кадровых подходах, Старовойт называет несколько критериев отбора - профессионализм, настрой на выполнение майского указа президента, открытость, желание работать с людьми и искать точки соприкосновения с обществом.

            Важной частью образа врио остается спортивная составляющая, подчеркивают аналитики. СМИ регулярно упоминают спортивные заслугиСтаровойта, прежде всего - участие в марафонах и супермарафоне IronMan.

            «В текущей деятельности врио Курской области и пиар-сопровождении тоже явно просматриваются спортивная линия. В области он инициировал физкультурно-благотворительный проект «Курск бежит, и ты беги». Кроме того, Старовойт продолжает участвовать в «Лыжне России» и выходить на пробежки вместе с курянами, что помогает ему закрепить репутацию молодого, динамичного и открытого управленца», – резюмируют политологи ЦПК.  


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