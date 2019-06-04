Эксперты назвали главу Курской области требовательным и жестким руководителем

«Демонстративная жесткость в решениях и оценках вызывает очевидные симпатии у жителей области, уставших от вялости предшественников. Дополнительный плюс – демонстрируемая открытость власти, умение оперативно и эффективно решать проблемы жителей», – говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК), посвященном врио губернатора Курской области Роману Старовойту.

За несколько месяцев работы врио Роман Старовойт сменил существенную часть команды, значительно омолодив ее состав. По его словам, в области также разрабатывается новая система оценки эффективности работы органов исполнительной власти», – отмечается в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК), в котором оцениваются управленческие качества врио губернатора Курской области Романа Старовойта.

Напомним, ранее выходили доклады, посвященные главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову, губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову,врио главы Петербурга Александру Беглову и врио губернатора Сахалина Валерию Лимаренко.

В докладе, посвященном работе врио курского губернатора, Старовойт назван «бескомпромиссным контролером». Эксперты цитируют высказывание руководителя области о разрабатываемой системе эффективности работы чиновников. «Она направлена на укрепление системы управления, повышение качества взаимодействия и оперативности реагирования на проблемы», - говорит Старовойт, предупреждая, что такой подход должен быть распространен на всю вертикаль управления», – сообщается в докладе.

Эксперты указывают на конкретные примеры эффективной работы руководителя области.«Вскоре после вступления в должность новый врио Курской области объявил 2019 год в регионе «Годом дорог», обозначив масштабные планы дорожного строительства. Старовойт сообщил, что на указанные цели Курская агломерация получит 720 млн рублей дополнительных средств из бюджетов всех уровней в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», – отмечается в докладе.

Врио также пригласил активистов к совместной работе по контролю за дорожными работами и пообещал «кратковременно обучить азам дорожного дела» всех желающих, чтобы замечания к работе дорожников «не были непрофессиональными и огульными»,

При этом, отмечается в исследовании, Старовойт лично контролирует выполнение работ на некоторых участках. Например, 30 мая он проинспектировал ремонт дороги на улице Энгельса в Курске. Так как врио губернатора лично знает тонкости ремонтных технологий (с 2012 по 2018 годы Старовойт занимал должность главы Росавтодора, став непосредственным участником строительства олимпийской инфраструктуры в Сочи и введения на российских дорогах системы пошлин для крупнотоннажных грузовиков «Платон»), подрядчикам и ответственным лицам было непросто отчитаться в проделанной работе.

«Одновременно Старовойт постарался в сжатые сроки запустить в субъекте процессы стратегического планирования. В качестве разработчика стратегии развития Курской области была выбрана РАНХиГС. Финальный вариант, как ожидается, представят к августу, то есть примерно за месяц до губернаторских выборов. В поддержку стратегии запущены «Мастерские проектов», в рамках которых инициативные группы под руководством экспертов РАНХиГС формируют перечень наиболее острых проблем и предлагают решения», – констатируют эксперты ЦПК.

В конце 2018 года Старвойт обратился к жителям с инвестиционным посланием, в котором обозначил амбициозные задачи для области - в частности, «не более чем за пять лет» войти в топ-20 лучших регионов в национальном рейтинге состояния инвестклимата.

«О достигнутых результатах, несмотря на небольшой пока срок работы, врио регулярно и детально отчитывается.

Так, он встречался с журналистами по итогам 100 дней работы, а по результатам полугодия провел пресс-конференцию в областной администрации. Подобная активность значительно способствует повышению узнаваемости кандидата от власти. Вдобавок амбициозная и динамичная повестка помогает сформировать образ, резко отличающийся от предыдущего руководства», – отмечают аналитики Центра политической конъюнктуры.

Опираясь на прошлый опыт и запрос жителей на обновление и наведение порядка, Старовойт формирует образ требовательного, прямолинейного и жесткого руководителя, подчеркивают политологи. Он регулярно устраивает неожиданные для чиновников инспекции, которые заканчиваются для ответственных лиц демонстративными взбучками за низкое качество управления или работы.

Говоря о своих кадровых подходах, Старовойт называет несколько критериев отбора - профессионализм, настрой на выполнение майского указа президента, открытость, желание работать с людьми и искать точки соприкосновения с обществом.

Важной частью образа врио остается спортивная составляющая, подчеркивают аналитики. СМИ регулярно упоминают спортивные заслугиСтаровойта, прежде всего - участие в марафонах и супермарафоне IronMan.

«В текущей деятельности врио Курской области и пиар-сопровождении тоже явно просматриваются спортивная линия. В области он инициировал физкультурно-благотворительный проект «Курск бежит, и ты беги». Кроме того, Старовойт продолжает участвовать в «Лыжне России» и выходить на пробежки вместе с курянами, что помогает ему закрепить репутацию молодого, динамичного и открытого управленца», – резюмируют политологи ЦПК.