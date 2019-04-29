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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

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            Эксперты оценили новый управленческий стиль алтайского губернатора

            29 апреля 2019, 17:12

            Текст: Сергей Гурьянов

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            «Томенко было непросто адаптироваться к скромным возможностям Алтайского края, но ему удалось использовать имеющиеся ресурсы по максимуму и привлечь дополнительную федеральную помощь», – говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК), посвященном главе Алтайского края Виктору Томенко.

            Центр политической конъюнктуры (ЦПК) продолжает публиковать экспертные исследования о деятельности новых губернаторов. Напомним, ранее выходил доклад, посвященный руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, Максиму Решетникову, главе Пермского края, губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

            Новый доклад посвящен главе Алтайского края Виктору Томенко.

            В докладе говорится, что ему достался непростой дотационный, «бедный и недоверчивый» регион, где высок протестный потенциал и сложна социально-экономическая обстановка. Именно там в 2004 году разочарование населения в региональных властях привело к избранию на губернаторский пост эстрадного артиста Михаила Евдокимова, что привело только к «кадровой и внутриэлитной неразберихе».

            Отмечается, что регион «глубоко дотационный» – около 40% краевого бюджета приходится на поддержку из федерального центра. В крае была одна из наиболее низких зарплат по России – 23,9 тыс. рублей в месяц. Уровень безработицы достиг 8%, почти вдвое превышая среднероссийские показатели. В то же время это крупнейший производитель зерна в России и один из лидеров по развитию животноводческой отрасли.

            Томенко направлен в край в качестве эффективного антикризисного менеджера – он был очевидным «варягом».

            «С учетом репутации и результатов предыдущих губернаторов, связанных с регионом, это оказалось скорее плюсом, чем минусом. Приход нового назначенца восприняли здесь в основном позитивно. СМИ и эксперты указывали на интеллигентность Томенко и его хорошую репутацию. На новое руководство возлагали массу надежд, хотя далеко не все ожидания укладывались в возможности регионального бюджета», – говорится в докладе.

            Томенко показал себя мудрым политиком, не став «бросать камни» в предшественника.

            «Врио губернатора признался, что у него нет оснований «бросать камни» в предшественников, но эффективность работы надо повышать. Он согласился отправить Александра Карлина представителем края в Совфед, куда тот давно стремился. В регионе это истолковали как очередное свидетельство дипломатичности Томенко, его умения договариваться и нежелания провоцировать новые конфликты на вверенной территории», – отмечают авторы доклада.

            Томенко не стал ввязываться в политические игры с местными элитами, а вместо этого сосредоточился на конкретной, менеджерской работе. В оставшиеся до выборов три месяца он «попытался, с одной стороны, начать решение наиболее острых проблемы и вопросов, с другой – расшевелить местную экономику и промышленность за счет точечных мероприятий и договоренностей», отмечает автор доклада.

            Он показал себя эффективным управленцем и в период кризисных испытания для региона, на который обрушились техногенные аварии и природные катаклизмы.

            «Они мешали кандидату в губернаторы задавать собственную позитивную повестку, однако оперативная реакция Томенко на происшествия позволила ему повысить узнаваемость и зарекомендовать себя как администратора, который постоянно «держит руку на пульсе», – говорится в докладе.

            В пример приводится ситуация весной 2018 года, когда обильные дожди в Алтайском крае размыли почву, сроки сева оказались сорваны, и из-за сложных условий посевной властям пришлось вводить режим ЧС.

            «Томенко открыто признавал сложности, подчеркивая, что причиной введения режима был «не страх, а осмысленная четкая констатация факта» и стремление подстраховать аграриев», – отмечается в докладе.

            Позже режим ЧС был введен в Барнауле из-за сильного урагана, в результате обвала в шахте под Змеиногорском погиб человек, в селе Зимино сгорело здание местной администрации, а в Верх-Жилино – школа.

            «Томенко оперативно реагировал на каждое ЧП, отдавая необходимые поручения или принимая ситуацию на личный контроль», – отметили эксперты.

            Он также указывает на новый управленческий стиль Томенко, который характеризуется педантичностью и дотошностью.

            «Кропотливость и методичность в действиях и решениях стала характерной чертой стиля управления Томенко как в ходе избирательной кампании, так и за ее рамками. Кадровая работа не была исключением. Замены и перераспределение полномочий производились продуманно и аккуратно, что было особенно важно для Алтайского края, повидавшего худшие эпизоды кадровой неразберихи», – говорится в докладе.

            Эксперты указывают, что Томенко сохранил в правительстве многих представителей старой команды, но «щедро разбавил их выходцами из других регионов».

            «Сам губернатор всячески подчеркивает, что нацелен на командную, коллективную работу и принятие решений. Он готов советоваться, выслушивать мнение и идеи со стороны. К примеру, выступая на Зерновой конференции, он назвал «суперподдержкой» работу тематических форумов и других мероприятий, где участники формулируют свое видение отраслевых проблем», – отмечают авторы доклада.

            Кроме того, в апреле 2019 года он внес несколько законодательных инициатив, расширяющих функции краевого парламента.

            «В стремлении договариваться и учитывать чужое мнение бывшие коллеги Томенко видят проявление его профессиональных качеств. Они отмечают, что новый губернатор Алтайского края – очень щепетильный человек, который «не рискует, не делает глупостей, но готов отстаивать свою позицию», – заметили эксперты.

            В докладе подчеркивается, что за время работы в Алтайском крае Томенко проявил себя щепетильным управленцем и отличным переговорщиком.

            «Он не допустил продолжения политического кризиса и в сжатые сроки выстроил хорошие отношения с основными политическими силами и экономическими игроками региона. Томенко было непросто адаптироваться к скромным возможностям Алтайского края, но ему удалось использовать имеющиеся ресурсы по максимуму и привлечь дополнительную федеральную помощь. Весьма кстати пришелся и его опыт работы с финансовыми потоками. Томенко наглядно продемонстрировал, что готов научить местных управленцев считать каждый рубль выделенных средств», – подытожили авторы доклада.


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