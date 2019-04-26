Эксперты отметили у самого молодого губернатора России умение «сохранить статус-кво»

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26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:27  |  vz.ru
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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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Крымчан поразила скорость реакции Путина на проблемы людей

Путин в очередной раз показал погруженность в проблемы в самых разных отрасляхФото: Михаил Климентьев/ТАСС
«У нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой вопрос». Такими словами реагируют участники крымской встречи с Владимиром Путиным, по итогам которой были опубликованы соответствующие поручения президента. Они касаются самых разных вопросов, начиная с проблем разлива вина и водоснабжения и заканчивая ношением офицерских кортиков и восстановлением исторических достопримечательностей полуострова. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зачем Трамп втягивает Россию и Китай в безъядерный треугольник

Предложение Трампа отказаться от ядерного оружия говорит о том, что президент США лукавит, либо играет в какую-то непонятную игруФото: Carlos Barria/Reuters
Дональд Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия. С этой целью должен появиться договор, к которому смогут присоединиться остальные ядерные державы. В Москве приветствовали предложение Трампа, но напомнили, что именно США подрывают договоренности в области нераспространения вооружений. Каковы мотивы Трампа и есть ли у ядерной суперсделки перспективы? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Осень украинской русофобии

Глеб Простаков, журналист
Принятый украинской Радой «антирусский» закон – не о развитии украинского языка, а именно о запрете русского. И еще – о победе сельского сознания над городским. У этого закона нет никаких других подоплек, кроме политической. Подробности...
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Нет ничего более рабского, чем стадное чувство свободы

Алексей Алешковский, сценарист
В трагические российские времена свободные люди за свои свободные порывы расплачивалась сполна – в сибирских рудниках, в лагерях и психушках. В эпоху фарса главным наказанием свободной тусовки стало лишение хамона и пармезана. Подробности...
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Борьба за климат – это борьба за деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
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            Эксперты отметили у самого молодого губернатора России умение «сохранить статус-кво»

               26 апреля 2019, 18:50
            Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов

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            Умение выстраивать прямой контакт с населением позволяет Дмитрию Артюхову «более уверенно чувствовать себя с подчиненными, среди которых есть, в том числе аппаратные тяжеловесы». Самый молодой губернатор России, глава Ямала удостоился такой оценки в только что опубликованном докладе Центра политической конъюнктуры.

            Центр политической конъюнктуры (ЦПК) продолжает серию публикаций исследований о деятельности новых руководителей регионов. Напомним, в последнее время выходили доклады, посвященные руководителю Калининградской области Антону Алиханову и Максиму Решетникову, главе Пермского края. Очередное исследование ЦПК оценивает качества ВРИО губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

            Как следует из доклада, после назначения в мае прошлого года на пост ВРИО 29-летний Артюхов столкнулся с предубеждением, которое сопровождало его и на предыдущих этапах карьеры – недоверие возрасту. Многие ямальские чиновники и эксперты с иронией публично советовали Артюхову формировать региональное правительство из своих ровесников. Однако он не стал отвечать на провокационные заявления и отложил основную часть кадровой работы на послевыборный период, говорится в докладе ЦПК.

            Вместо этого Артюхов сосредоточился на демонстрации преемственности и проектах, начатых еще до его прихода – продлил трехсторонний договор своего округа с Тюменской областью и Ханты-Мансийским округом. Таким образом он подтвердил курс на стабильность и поступательное развитие трех субъектов.

            «Это стало явным сигналом для населения и местных элит, что руководство регионов намерено сохранить сложившийся статус-кво. Вдобавок подписание документа снизило градус спекуляций на тему объединения субъектов и помогло усилить присутствие в повестке других позитивных тем», – отмечается в докладе. 

            Также аналитики ЦПК высоко оценили проведенные на старте полномочий Артюхова его деловые переговоры с главой РЖД Олегом Белозеровым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, в ходе которых обсуждались масштабные государственные инициативы, реализуемые в регионе. 

            «В отличие от назначенцев, которым предстояло идти на прямые губернаторские выборы, к Артюхову в период избирательной кампании не приезжал президент. Однако ВРИО пригласили на встречи в Москву - сначала с премьером, а затем и с главой государства. В ходе обеих бесед он уверенно отчитывался об успехах в реализации крупных проектов», напоминают авторы доклада.

            Что касается стиля управления, здесь аналитики выделяют тот факт, что Артюхов, не стал изобретать колесо, а просто сделал акцент на открытость и личное присутствие во всех, даже в дальних уголках округа. За первые полтора месяца после назначения он посетил основную часть ЯНАО, осматривая важнейшие объекты, встречаясь с руководством городов и районов, общаясь с рядовыми жителями.

            «В качестве инструмента для получения информации о реальном положении на местах губернатор широко использует соцсети, прежде всего - Instagram», – отмечают эксперты Центра политической конъюнктуры. По их мнению, прямой контакт с рядовыми жителями округа позволяет молодому руководителю уверенно чувствовать себя и в общении с подчиненными, среди которых есть, в том числе опытные «аппаратные тяжеловесы».

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 9 сентября депутаты заксобрания округа избрали Артюхова руководителем ЯНАО. Он стал самым молодым губернатором России. Не случайно авторы доклада придумали для него термин из молодежного слэнга – «перспективный яппи».

            Уже после избрания Артюхов вместе с другими губернаторами и чиновниками стал выпускником второго потока президентской программы по развитию кадрового резерва. Артюхов также входит в число наставников проекта «Лидеры России» и остается одним из его знаковых лиц. Активно внедряет методику этого конкурса у себя в регионе. Так, в прошлом году по такой же методике прошел конкурс на замещение должности директора окружного департамента госзаказа.

            Мнение об эффективности работы Артюхова, эксперты подтверждают данными мартовских исследований Фонда «Общественное мнение». Согласно опросу, работу Артюхова положительно оценивают 35% жителей региона. Отрицательно – лишь 6%.

            Для сравнения: деятельность российского президента положительно оценивают более 70 процентов жителей ЯНАО. При этом больше всего население региона волнуют такие проблемы – рост тарифов ЖКХ, высокие цены на товары и услуги, низкий уровень зарплат.

            За 11 месяцев руководства округом Артюхов не только обеспечил преемственность в реализации крупных проектов в стратегическом регионе, «но и обозначил собственную роль в ранее заявленных инициативах», – сообщается в докладе.

            «За недолгое время руководства округом у нового губернатора ЯНАО было немного возможностей для того, чтобы проявить и развить свой лоббистский потенциал. Но на первом этапе этого и не требовалось. Намного важнее было обновить действующие договоренности и продолжить сотрудничество с ключевыми политическими и экономическими игроками региона. С этими задачами Артюхов успешно справляется. Губернатор выглядит вполне уверенным для руководителя стратегически важного региона», – констатируют авторы доклада.


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