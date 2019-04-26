Эксперты отметили у самого молодого губернатора России умение «сохранить статус-кво»

Умение выстраивать прямой контакт с населением позволяет Дмитрию Артюхову «более уверенно чувствовать себя с подчиненными, среди которых есть, в том числе аппаратные тяжеловесы». Самый молодой губернатор России, глава Ямала удостоился такой оценки в только что опубликованном докладе Центра политической конъюнктуры.

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) продолжает серию публикаций исследований о деятельности новых руководителей регионов. Напомним, в последнее время выходили доклады, посвященные руководителю Калининградской области Антону Алиханову и Максиму Решетникову, главе Пермского края. Очередное исследование ЦПК оценивает качества ВРИО губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

Как следует из доклада, после назначения в мае прошлого года на пост ВРИО 29-летний Артюхов столкнулся с предубеждением, которое сопровождало его и на предыдущих этапах карьеры – недоверие возрасту. Многие ямальские чиновники и эксперты с иронией публично советовали Артюхову формировать региональное правительство из своих ровесников. Однако он не стал отвечать на провокационные заявления и отложил основную часть кадровой работы на послевыборный период, говорится в докладе ЦПК.

Вместо этого Артюхов сосредоточился на демонстрации преемственности и проектах, начатых еще до его прихода – продлил трехсторонний договор своего округа с Тюменской областью и Ханты-Мансийским округом. Таким образом он подтвердил курс на стабильность и поступательное развитие трех субъектов.

«Это стало явным сигналом для населения и местных элит, что руководство регионов намерено сохранить сложившийся статус-кво. Вдобавок подписание документа снизило градус спекуляций на тему объединения субъектов и помогло усилить присутствие в повестке других позитивных тем», – отмечается в докладе.

Также аналитики ЦПК высоко оценили проведенные на старте полномочий Артюхова его деловые переговоры с главой РЖД Олегом Белозеровым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, в ходе которых обсуждались масштабные государственные инициативы, реализуемые в регионе.

«В отличие от назначенцев, которым предстояло идти на прямые губернаторские выборы, к Артюхову в период избирательной кампании не приезжал президент. Однако ВРИО пригласили на встречи в Москву - сначала с премьером, а затем и с главой государства. В ходе обеих бесед он уверенно отчитывался об успехах в реализации крупных проектов», напоминают авторы доклада.

Что касается стиля управления, здесь аналитики выделяют тот факт, что Артюхов, не стал изобретать колесо, а просто сделал акцент на открытость и личное присутствие во всех, даже в дальних уголках округа. За первые полтора месяца после назначения он посетил основную часть ЯНАО, осматривая важнейшие объекты, встречаясь с руководством городов и районов, общаясь с рядовыми жителями.

«В качестве инструмента для получения информации о реальном положении на местах губернатор широко использует соцсети, прежде всего - Instagram», – отмечают эксперты Центра политической конъюнктуры. По их мнению, прямой контакт с рядовыми жителями округа позволяет молодому руководителю уверенно чувствовать себя и в общении с подчиненными, среди которых есть, в том числе опытные «аппаратные тяжеловесы».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 9 сентября депутаты заксобрания округа избрали Артюхова руководителем ЯНАО. Он стал самым молодым губернатором России. Не случайно авторы доклада придумали для него термин из молодежного слэнга – «перспективный яппи».

Уже после избрания Артюхов вместе с другими губернаторами и чиновниками стал выпускником второго потока президентской программы по развитию кадрового резерва. Артюхов также входит в число наставников проекта «Лидеры России» и остается одним из его знаковых лиц. Активно внедряет методику этого конкурса у себя в регионе. Так, в прошлом году по такой же методике прошел конкурс на замещение должности директора окружного департамента госзаказа.

Мнение об эффективности работы Артюхова, эксперты подтверждают данными мартовских исследований Фонда «Общественное мнение». Согласно опросу, работу Артюхова положительно оценивают 35% жителей региона. Отрицательно – лишь 6%.

Для сравнения: деятельность российского президента положительно оценивают более 70 процентов жителей ЯНАО. При этом больше всего население региона волнуют такие проблемы – рост тарифов ЖКХ, высокие цены на товары и услуги, низкий уровень зарплат.

За 11 месяцев руководства округом Артюхов не только обеспечил преемственность в реализации крупных проектов в стратегическом регионе, «но и обозначил собственную роль в ранее заявленных инициативах», – сообщается в докладе.

«За недолгое время руководства округом у нового губернатора ЯНАО было немного возможностей для того, чтобы проявить и развить свой лоббистский потенциал. Но на первом этапе этого и не требовалось. Намного важнее было обновить действующие договоренности и продолжить сотрудничество с ключевыми политическими и экономическими игроками региона. С этими задачами Артюхов успешно справляется. Губернатор выглядит вполне уверенным для руководителя стратегически важного региона», – констатируют авторы доклада.